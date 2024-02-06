Лукашисты судили 68-летнюю белоруску по четырем уголовным делам

Лукашисты судили 68-летнюю белоруску по четырем уголовным делам5
- 6.02.2024, 10:22
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Среди них — «угроза насилия к сотрудникам милиции.
Лукашисты судили 68-летнюю белоруску Зинаиду Казак по четырем уголовным делам, пишет nashaniva.com.
Она живет в Минске. Известно о ней немного — в соцсетях женщины обычные интересы вроде рецептов и «изображений из вайбера».
Информация о произошедшем суде над женщиной есть на сайте инициативы Dissdentby. Ее личность удалось подтвердить благодаря «Киберпартизанам».
Зинаиду Казак обвиняли по четырем статьям: «оскорбление судьи», «оскорбление Лукашенко», «насилие или угроза применения насилия к сотруднику милиции» и «оскорбление представителя власти». Обычно такое инкриминируют за какие-то комментарии в соцсетях или Telegram
Максимальный срок, который она могла получить, семь лет колонии. Приговор Зинаиде неизвестен.