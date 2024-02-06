Белорусский чемпион по самбо Степан Попов запускает уникальный проект 1 6.02.2024, 10:37

Степан Попов

Свободный спортсмен хочет сломать устоявшуюся систему в этом виде спорта.

Белорусский чемпион по самбо Степан Попов запускает уникальный проект FreeSambo.

Чемпион мира, Европы и Европейских игр, обладатель мирового диплома FairPlay в 2020-м поддержал протесты, а в 2022-м открыто выступил против войны в Украине.

Степан Попов, показывает, что происходит в системе белорусского и российского самбо, рассказывает о поддержке самбистами войны в Украине и их участии в репрессиях против своих коллег.

Степан Попов рассказывает о том, как он пытается сломать эту систему и запускает новый проект под названием FreeSambo.

Белорусский чемпион предлагает принять участие в проекте всем, кто разделяет эту идею и просит распространить это видео.