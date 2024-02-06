Украинские артиллеристы четким выстрелом уничтожили склад боеприпасов врага 6.02.2024, 10:41

Зрелищное видео.

Украинские воины продолжают «демилитаризацию» российской оккупационной армии в Украине, в частности, «охотятся» они на вражеские склады боеприпасов. Очередной такой объект взорвали воины 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

Уничтожение склада сопровождалось феерическим взрывом, пишет obozrevatel.com со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

«Воины артиллерийской батареи 4-го батальона четким выстрелом отработали вражеский склад с артиллерийскими боеприпасами. Зрелище, на которое можно смотреть вечно, ведь каждый уничтоженный склад БК облегчает жизнь пехотинцев, держащих оборону на переднем крае», – прокомментировали яркие кадры в ДШВ.