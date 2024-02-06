Коленопреклонение перед Китаем 1 Андрей Окунь

6.02.2024, 11:01

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Андрей Окунь

Самодостаточность по Путину вызывает вопросы.

Я улыбнулся, когда услышал новое объяснение Путина о причинах начала войны. Президент считает, что наша страна напала на Украину, чтобы стать «самодостаточной» и не превратиться в итоге в «дряхлую, никому не нужную страну».

Любопытно, в чём выражается эта самодостаточность. В артиллерийских снарядах, которые приходится везти из Северной Кореи? Или, может, в тотальной зависимости России от параллельного импорта и стран-прокладок, через которые везут драгоценные чипы и проклятые гвозди.

Современность давно показала, что экономика не должна быть самодостаточной. И даже экономной ей не следует становиться. В наше время она должна быть привлекательной, чтобы богатые люди со всего мира хотели принести ей свои деньги.

У нас с начала войны всё идёт наоборот. Политическое руководство России буквально говорит инвесторам: не ходите к нам, а если придёте, то мы потом всё национализируем и отдадим братанам. Плевать, что братаны ничего лучше не придумают, как продать заводы на металлолом, но зато у немчуры всякой ничего не останется.

Но погоня за самодостаточностью уже началась. Целых два года прошло, пора бы и какие-то промежуточные итоги подводить. Правда, пока результаты довольно расплывчатые. Если убрать абстракцию и громкие слова про патриотизм, то, наверное, даже плачевные. Просто опять же непонятно, в чём выражается эта самодостаточность. В необходимости завозить куриные яйца для инкубации из Турции, Германии и даже Британии? Да, не удивляйтесь, из вражеских стран тоже в прошлом году активно везли.

Разговор о войне ради самодостаточности изначально тупиковый и абсурдный. Потому что независимость во всех смыслах достигается за счёт открытости миру, привлечения интеллекта и иностранного капитала. Однако если самодостаточность по Путину выражается в снижении уровня жизни граждан через коленопреклонение перед Китаем, то вопросов не имею.

Андрей Окунь, Telegram