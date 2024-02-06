Российских школьников начнут готовить к ядерной войне 6.02.2024, 11:18

Уже с 1 сентября 2024 года.

Российские власти решили подготовить школьников к возможной ядерной войне. В рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) у учащихся старших классов начнут формировать представления о «боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него».

Такой пункт содержится в утвержденной Минпросвещения программе дисциплины, которая с 1 сентября 2024 года должна будет заменить «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Помимо этого в рамках курса школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий. В то же время из финального варианта дисциплины убрали формирование представлений о «современном общевойсковом бое» и способах «боевого применения беспилотных летательных аппаратов».

Как отмечали юристы, этот пункт противоречил ст. 5 федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, статья запрещает распространение среди несовершеннолетних информации, «обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям».

Вместо «общевойскового боя» и «боевого применения» беспилотников школьников будут учить общим представлениям о применении дронов и морских беспилотных аппаратов. Причины такого изменения программы в Минпросвещения не прокомментировали.

Также в курс войдет ряд привычных для ОБЖ тем: правила дорожного движения и безопасного поведения на транспорте, основы пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях и в природной среде.

Кроме того, школьникам преподадут основы конструктивного общения, научат выявлять опасные явления в социальном взаимодействии, а также обучат способам противодействия экстремистской и террористической деятельности. Один из пунктов программы предполагает «сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии» и умение противодействовать опасности в цифровой среде.