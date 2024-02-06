В Борисове вынесли приговор мужчине, устроившему дебош в церкви 2 6.02.2024, 11:31

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Мужчина признал свою вину.

Суд Борисовского района рассмотрел уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В материалах суда указано, что пьяный мужчина в приходе храма Рождества Христова в Борисове «из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, с исключительным цинизмом, выразившимся пренебрежением религиозными ценностями общества, нанеся не менее двух ударов рукой, разбил стекло иконы Божией Матери „Всецарица“, висящую перед образом лампадку, а также повредил иное имущество, принадлежащее храму, причинив имущественный вред на общую сумму 250 рублей».

Мужчина признал свою вину.

Его признали виновным в хулиганстве и приговорили к 1,5 года «химии».

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.