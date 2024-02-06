Глава Еврокомиссии назвала дату первого транша Украине по программе на 50 млрд евро 6.02.2024, 11:35

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Средства будут выделены в ближайшее время.

Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. ЕС продолжит поддерживать своего будущего члена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

Как сообщила глава Еврокомиссии, политическое соглашение по программе, заключенное вечером 5 февраля, является важным шагом вперед.

«Европа верна своему слову», - сказала она, отметив, что ЕС продолжит предоставлять столь необходимое и предсказуемое финансирование «нашему смелому партнеру и будущему члену».

«Планируем начать выплаты в марте», - добавила она.

Программа для Украины

Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.