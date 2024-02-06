СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ в украинской разведке 4 6.02.2024, 11:43

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Их задержали и подозревают в госизмене.

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила агентурную сеть военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ, в которую входили нынешние и бывшие сотрудники украинских спецслужб.

Как сообщила СБУ во вторник, 6 февраля, всего во время многоэтапной спецоперации задержали пятерых участников группы. Среди них — экс-чиновники Главного управления разведки, Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

«Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства», — заявили в СБУ.

Правоохранители рассказали, что у фигурантов был общий куратор — сотрудник ФСБ, который сейчас живет в оккупированном Крыму. Российская спецслужба вербовала их, в частности, угрожая убийством семей; за выполненные задания участники группы получали деньги.

По данным следствия, экс-чиновника внешней разведки завербовали еще до полномасштабного вторжения России, когда тот был на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года — и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину, говорят в СБУ.

Также фигурант передавал ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС. Все данные он предоставлял через сообщника, который выезжал за границу в качестве волонтера и лично отчитывался резиденту российской спецслужбы, а особо чувствительную информацию — на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины, рассказали в СБУ.

Еще один российский агент, который ранее проходил службу в ГУР, по данным правоохранителей, сливал России личные данные украинских защитников.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

Пятерым участникам агентурной сети СБУ сообщила о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.