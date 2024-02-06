«Если запретить лай собак, тогда нужно запретить и ремонты, и шум от детей» 10 6.02.2024, 11:48

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Что минчане думают о котах и собаках в городе.

Realt решил спросить у читателей, как они относятся к собакам и котам в городе. Не мешают ли им питомцы, живущие в соседних квартирах? Беспокоит ли лай, или неубранные собачьи «кучки» на детской площадке? А может бездомные коты, которых подкармливает весь дом, наоборот, помогли подружиться с соседями? Вот, какие ответы получили журналисты.

«Если в подъезде встречаю корги, настроение улучшается моментально»

Мария:

− Кошек и собак в квартирах я только приветствую. Считаю, что любое животное можно адекватно и спокойно воспитать, чтобы оно не мешало окружающим людям. К тому же, если я в подъезде встречаю соседских корги, настроение у меня улучшается моментально. На мой взгляд, владельцам животных обязательно стоит их стерилизовать и вакцинировть. Это и влияет на характер, и, опять же, обеспечивает безопасность окружающих. Никто не хочет встретиться с бешеной собакой или лишайным котом − а ведь все это случается от безответственности.

Конечно, владельцы собак должны убирать за своими любимцами. Когда-то я жила рядом со Слепянским каналом: красивый водопад, берега, уточки. И десятки кучек, которые тут и там поджидают гуляющих людей. Особенно сильно это проявлялось весной: мне кажется, некоторые собачники уверены, что снег никогда не растает и не раскроет их преступлений. И еще одна важная тема: поводки и намордники. В городе, в деревне, везде, где животное находится на неогороженной территории и может контактировать с незнакомыми людьми. Хочется, чтобы все владельцы собак помнили о безопасности окружающих.

«После нескольких разборок в чате количество пищевого мусора сократилось»

Иван:

− Я живу в Советском районе Минска, и мой дом находится недалеко от частного сектора. В результате, у нас во дворе всегда, сколько я себя помню, живут коты. Какие-то коты приходят и уходят, какие-то остаются на годы, заводят семьи. У самых запоминающихся и долгоживущих котов есть имена — Пират, Черныш, Косоглазик. Лично мне коты никогда не мешали. Наоборот, забота о братьях наших меньших — это прекрасно. Этому нужно учиться самому и учить детей. Несколько лет назад, правда, с кормлением котов была неразбериха. Жильцы оставляли объедки у каждого подъезда, некоторые выкидывали еду просто из окон. Признаюсь, и я этим не раз грешил: не понимал, что выглядит это все ужасно.

С появлением домового чата ситуация стала лучше. Стало понятно, что котов кормит полдома, и голодными они точно не остаются. Также стало ясно, что с любителями выбрасывать рыбьи ошметки прямо с балкона надо что-то решать. После нескольких громких разборок в чате количество пищевого мусора во дворе уменьшилось в разы. О зимних домиках и специальных местах кормления нам договориться не удалось, но люди, подкармливающие животных, точно стали делать это аккуратнее. Теперь котов кормит несколько человек (а не весь дом), еду для них кладут в миски, места кормления постоянно убираются. Также слышал, что некоторых животных возили к ветеринарам, подлечивали и вроде бы стерилизовали (кастрировали). Во всяком случае, котят во дворе не прибавляется. Если же они все же появляются, то во дворе находятся активные люди, которые пристраивают котеек в хорошие руки. Мне кажется, это более ответственное поведение, чем просто вызов отлова.

«Лай на площадке стоит утром, вечером и ночью»

Эвелина:

− Живем в пятиэтажке в Центральном районе, и нас очень беспокоит постоянный лай с улицы. Лет 10−15 назад в нескольких метрах от нашего дома (между нашей пятиэтажкой и зданием котельной) появилась собачья площадка. И вот там утром, вечером и ночью стоит постоянный шум. Раньше площадка функционировала вообще на расстоянии 26 метров от дома, что недопустимо. Но потом нам удалось «отодвинуть» ее на 40 метров, как предписывает законодательство. Тем не менее, проблема никуда не делась. Практически никто на собак намордник не надевает. Многие собаки не воспитаны, постоянно облаивают друг друга. Ну и, естественно, далеко не каждый хозяин убирает за своими питомцами продукты жизнедеятельности. Хотелось, чтобы хозяева все-таки понимали свою ответственность.

«Если запретить лай собак, тогда нужно запретить и ремонты, и шум от детей»

Елена:

− Я живу в Веснянке и наблюдаю, что практически все сейчас ходят с пакетиками. По моим подсчетам, 90% владельцев исправно убирают за своими питомцами. Это касается и нашего микрорайона, и парка Дрозды, куда я хожу гулять. Другой вопрос — в самом парке почему-то установлено не так много мусорок. Бывает, идешь, хочешь выкинуть бумажку, но мусорку и не найдешь. Вопрос о том «Мешают ли вам животные в многоэтажке?» для меня звучит так же, как «Мешают ли вам дети соседей?». При том, что шума от них больше в тысячу раз, да и звукоизоляция наших домов оставляет желать лучшего. Но нет − мне никто не мешает. Я считаю, что главное всем соблюдать правила жизни в многоквартирных домах. Если запретить лаяние собак, тогда нужно запретить и ремонты, и шум от детей. Сделать полную стерильность. Это невозможно, да и не нужно. Нужно учиться добрососедству и уважению. В этом плане мне нравится, когда животным (соблюдая правила) можно ездить в транспорте, заходить с хозяевами в магазин и так далее.

«Некоторые соседи раньше отпускали собак на самовыгул»

Евгения:

− Мне кажется, что в «собачье-кошачьем» вопросе все зависит от людей. В мой дом в Заводском районе я с родителями переехала 30 лет назад. Поначалу в новых больших квартирах почти все наши соседи завели собак. Кроме нас − у нас всегда были коты. Так вот, собаки в нашем доме были на каждом этаже. Причем это были такие породы, как дог, ротвейлер, доберман. Самой мелкой собакой была, наверное, такса. Один пес прямо под нашей квартирой начинал выть сразу после того как хозяева уходили на работу — это было неприятно. Никаких чатов тогда не было, как и мобильных телефонов. Жаловаться было некому. Тем более я была еще школьницей. Мои же родители этого воя не слышали, поскольку тоже работали с 9 до 18. Еще долгие годы была проблема, что собаки могли написать на первом этаже — прямо в подъезде. Опять же — камер не было, поймать, кто это делает, не удавалось. Также в те годы некоторые соседи отпускали собак на самовыгул — нормальным было идти со школы и встретить в подъезде чью-то собаку, идущую с прогулки.

Но шло время, соседи менялись и переезжали, соответственно менялись и их собаки. В подъезде давно наведен порядок, без поводка собак уже никто не отпускает, а вместо животных крупных пород новые жильцы завели небольших собачек. У меня за это время появились дети, и соседи всегда разрешают им погладить свою Дусю или Пусю. Какого-то лая или воя я давно не слышала. К слову, и количество самих собак в подъезде с годами также значительно уменьшилось. Вероятно, люди поняли, что содержать животное (тем более — крупное) в квартире − большая ответственность.

«В хорошую погоду можно подумать, что на улице проходит выставка собак»

Ирина:

− Я тот человек, который не может спокойно пройти мимо кота или бродячей собаки. По возможности я стараюсь сфотографировать животное, чтобы потом выложить в тематические группы — вдруг кто-то потерял и прямо сейчас ищет своего питомца. Также я всегда ношу с собой немного сухого корма. Если вижу, что животное голодное, то стараюсь накормить его. Взять к себе домой кота или собаку, к сожалению, не могу, так как живу на съемной квартире. В самых экстренных случаях пытаюсь связаться с волонтерами из зоозащитных организаций, не один раз оплачивала ветеринара. В целом, я вижу, что отношение к животным в обществе меняется. Жестокое обращение теперь наказывается на законодательном уровне, а во дворах уже не боишься наступить на собачью кучку − ведь люди научились пользоваться пакетиками. Также все больше заведений становятся пет-френдли.

Недавно я стала снимать квартиру в Копище — так тут с собаками можно практически везде: и в кофейню, и в салон красоты. А возле магазина есть специальные «камеры хранения» (прозрачные домики) для четвероногих. Вообще, если вы не знаете, какую породу выбрать — приезжайте в Новую Боровую. Тут питомцы есть чуть ли не в каждой семье, а в хорошую погоду можно подумать, что на улице проходит выставка собак.