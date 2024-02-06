У Трампа предлагают «дружить» с РФ против Китая 1 Петр Олещук

6.02.2024, 12:28

1,386

Чем обернется такой «гениальный» план?

В американской политике есть один интересный момент, который пока не играет особой роли, но со временем непременно «вылезет». Любимым тезисом той части республиканцев, которые решительно выступают против помощи для Украины, является идея, что враг США — Китай, а не Россия. С последней лучше договориться и «решить все вопросы». В частности, такие идеи отстаивал Вивек Рамасвами, который недавно снял свою кандидатуру в президенты перед началом праймериз республиканцев и поддержал Трампа. Он говорил, что, мол, надо договориться с Путиным о прекращении союза с Китаем. Конечно, за счет Украины. Вот такой «гениальный план».

Оставим без внимания саму идею заключения каких-либо договоренностей с политиком, нарушающим эти договоренности уже 25 лет. Как конкретно все эти теоретики-геополитики от республиканцев представляют себе разрушение союза Китая и РФ? И не думают ли они, что о чем-то подобном рассуждать уже слишком поздно?

Одной из базовых идей кампании Трампа является будущая «торговая война» с Китаем. В частности, он предложит ввести 60% пошлину на китайские товары. Понятно, что все это будет иметь очень серьезные последствия для мира. Давайте подумаем. Будет ли на это как-то отвечать Китай? Скорее всего, будет. Как он будет это делать? Например, с помощью многочисленных режимов, которые в современном мире полностью от него зависимы.

Республиканцы-изоляционисты так увлеклись «реальной политикой», что совершенно упустили формирование «Оси зла». Не как пропагандистского конструкта 20-летней давности, а новейшей реальности. И там сейчас — и Иран, и все прокси Ирана, и россияне, и КНДР. И все они связаны с Китаем. Очень странно думать, что они смогут воевать с иранскими аятоллами, враждовать с китайскими коммунистами, но дружить с российскими властями.

И они, конечно, поймут ошибочность и бесперспективность своих суждений. Но гораздо позже. И поймут, что подрыв помощи для Украины играл не на пользу, а во вред им самим.

Они, конечно, могли бы подумать об этом и сейчас, если бы немного интересовались американским научным дискурсом. Но статьи разных умников сейчас никого не интересуют. Проще обещать «легкие и быстрые решения».

Петр Олещук, «Фейсбук»