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Пролетающие у границы с Беларусью самолеты в Польше обязали включать транспондеры

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  • 6.02.2024, 12:56
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Пролетающие у границы с Беларусью самолеты в Польше обязали включать транспондеры

Зачем?

У пролетающих над районами восточной Польши гражданских самолетов должны быть включены транспондеры (самолетные радиолокационные ответчики) и аудиосвязь. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский.

«Мы хотим их видеть и слышать», — сказал Горышевский. Он добавил, что районы востока Польши патрулируются военными вертолетами и дронами.

Новые требования ввели вчера, 5 февраля, они действуют до 5 мая.

Напомним, 4 февраля оперативное командование ВС Польши и агентство аэронавигации распространило предупреждение, касающееся полетов в восточной части страны — вдоль границ с Беларусью, Россией и Украиной. Предупреждение было связано с возможной «незапланированной военной деятельностью».

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