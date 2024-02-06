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«Кадыровцы» сдаются в плен под Авдеевкой

  • 6.02.2024, 13:37
  • 7,846
«Кадыровцы» сдаются в плен под Авдеевкой

Видеофакт.

«Кадыровцы» под украинской Авдеевкой оказались в весьма незавидном положении.

Об этом свидетельствуют видео, публикуемые в соцсетях операторами дронов ВСУ, в частности, из 47-й отдельной механизированной бригады «Маґура».

Так, на свежих кадрах «кадыровец», оставшись одним из немногих выживших, начал буквально умолять украинских бойцов о пощаде.

В то же время просто сдаться в плен захватчик не додумался, а вместо этого начал метаться по позициям в поисках возможного укрытия, однако даже собственные сослуживцы вытолкали его из своего блиндажа.

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