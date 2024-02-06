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Музыканты «Би-2» встретили за решеткой в Таиланде украинца, который шесть лет считался погибшим

  • 6.02.2024, 13:48
  • 6,162
Музыканты «Би-2» встретили за решеткой в Таиланде украинца, который шесть лет считался погибшим

Детективная история.

Пианист Глеб Колядин, участник группы «Би-2», которая всем составом оказалась в тайском миграционном центре, в интервью рассказал, что встретил украинца, который находится там уже минимум три года, пишет «Еспресо.Захід».

Им оказался Георгий Сутурин. При этом он практически ничего не знает о пандемии коронавируса и войне в Украине.

Альпинист и фотограф родом из Львовской области Георгий Сутурин в конце 2018 года переехал в Таиланд с подругой, но затем она сообщила друзьям, что тот умер

Друзья Сутурина просят МИД принять меры, чтобы освободить украинца.

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