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Солдат ВС РФ при взятии в плен попытался взорвать бойцов ВСУ

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  • 6.02.2024, 14:40
  • 6,294
Солдат ВС РФ при взятии в плен попытался взорвать бойцов ВСУ

Расплата была моментальной.

Украинские военные осуществили локальную контратаку и взяли под контроль российские позиции, на которых находились оккупанты. Один из них предпринял попытку взорвать украинских военных: он спрятал гранату и попытался кинуть ее в блиндаж с украинскими воинами.

Однако его план провалился - боец ВСУ оперативно среагировал и ликвидировал оккупанта из автомата.

Видео было снято с беспилотника, который контролировал ситуацию вокруг блиндажа с воздуха. Фрагмент публикует телеграм-канал «Бутусов Плюс».

Пользователи социальных сетей отмечают подлость и коварство российских оккупантов. Они не брезгуют никакими методами, регулярно нарушая конвенции и законы ведения войны. 

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