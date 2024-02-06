В Гомеле трех друзей судят за поддержку Украины и «оскорбление Лукашенко»3
- 6.02.2024, 14:44
- 2,046
Областной суд рассматривает дело в закрытом режиме.
В Гомеле трех друзей судят за поддержку Украины. Областной суд рассматривает дело в закрытом режиме, поэтому суть обвинения неизвестна. Судья — Олег Хорошко.
Как сообщает «Флагшток», обвиняемые — Дмитрий Попков, Игорь Черноусов и Владимир Каменов. Они уже почти год находятся в заключении (столько длилось следствие). Суд начался 10 января этого года, после был перерыв, а 6 февраля он возобновился.
Мужчин обвиняют сразу по нескольким «политическим» статьям: «Содействие экстремистской деятельности», «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», «Оскорбление Лукашенко».
Мужчин задержали в марте 2023-го. На милицейском видео показали бело-красно-белый флаг, нарисованный на стене гаража, нанесенный краской на кирпич герб «Погоня» и портрет Че Гевары.
Друзей заставили сказать, что они создали чат, где переписывались между собой, а после вторжения России в Украину в переписках «оскорбили Лукашенко» и писали «неправильные» комментарии. А еще они якобы имели связи с белорусскими добровольцами, которые воюют за Украину. Видимо, именно это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Содействие экстремистской деятельности».