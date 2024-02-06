Президент Грузии обвинила правительство в антизападной риторике 1 6.02.2024, 15:05

Саломе Зурабишвили

В то же время Зурабишвили оценила усилия грузинского общества.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство неоправданной критикой в адрес Запада поставило под угрозу работу Грузии по евроинтеграции, сообщает «Грузия Online».

«Европейская ориентация столкнулась с определенным вызовом. Наш многовековой курс изменился – сначала незаметно, а затем более явно: антиевропейские и антизападные отголоски переместились из маргинальных политических кругов в правительственную риторику», – отметила Зурабишвили.

По ее словам, напряженность в отношениях с Украиной, публичное дистанцирование от Евросоюза и США в связи с международными санкциями подняли вопрос о твердости внешней ориентации Грузии.

«Путаной риторикой и шагами мы поставили под угрозу колоссальную работу и достижения, которых мы добились для европейской интеграции. Несмотря на эти вызовы Грузия победила и получила статус кандидата (в члены ЕС)», – добавила президент.

В то же время она оценила усилия грузинского общества, которое «не бросило вызов гибридным действиям России и сохранило стабильность и непоколебимый проевропейский настрой».

«Благодаря опыту нашего общества, с его традиционной терпимостью, мудростью и сдержанностью, мы избежали провокаций российской иммиграции и пропаганды и справились с ними», – сказала Зурабишвили.

Президент назвала положительным решение судей Конституционного суда относительно ее импичмента, а также увольнение по собственному желанию сотрудников руководства Нацбанка Грузии.