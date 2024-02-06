Ученые разработали безалкогольные напитки, от которых можно «опьянеть» 6.02.2024, 15:08

Секретная смесь активирует нейромедиатор в мозге.

В Великобритании разработали безалкогольные пиво и вино, которые вызывают чувство опьянения. Напитки не имеют негативных последствий — после них нет похмелья и угроз для печени, сообщает Daily Mail.

Разработкой занимается лаборатория GABA Labs. По словам производителя, секретная смесь (ее состав не раскрывается) активирует нейромедиатор в мозге, известный с научной точки зрения как гамма-аминомасляная кислота, точно так, как и обычный алкоголь.

Но в отличие от последнего, действие смеси прекращается примерно через 2-3 приема напитка.

Кроме того, по словам разработчиков, это не приводит к накоплению в организме других химических веществ, которые вызывает алкоголь и которые являются причиной похмелья.

Сообщается, что бутылка такого чудо-напитка обойдется в 35 долларов.