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Ученые разработали безалкогольные напитки, от которых можно «опьянеть»

  • 6.02.2024, 15:08
Ученые разработали безалкогольные напитки, от которых можно «опьянеть»

Секретная смесь активирует нейромедиатор в мозге.

В Великобритании разработали безалкогольные пиво и вино, которые вызывают чувство опьянения. Напитки не имеют негативных последствий — после них нет похмелья и угроз для печени, сообщает Daily Mail.

Разработкой занимается лаборатория GABA Labs. По словам производителя, секретная смесь (ее состав не раскрывается) активирует нейромедиатор в мозге, известный с научной точки зрения как гамма-аминомасляная кислота, точно так, как и обычный алкоголь. 

Но в отличие от последнего, действие смеси прекращается примерно через 2-3 приема напитка.

Кроме того, по словам разработчиков, это не приводит к накоплению в организме других химических веществ, которые вызывает алкоголь и которые являются причиной похмелья.

Сообщается, что бутылка такого чудо-напитка обойдется в 35 долларов.

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