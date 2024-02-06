Ученые разработали безалкогольные напитки, от которых можно «опьянеть»
- 6.02.2024, 15:08
Секретная смесь активирует нейромедиатор в мозге.
В Великобритании разработали безалкогольные пиво и вино, которые вызывают чувство опьянения. Напитки не имеют негативных последствий — после них нет похмелья и угроз для печени, сообщает Daily Mail.
Разработкой занимается лаборатория GABA Labs. По словам производителя, секретная смесь (ее состав не раскрывается) активирует нейромедиатор в мозге, известный с научной точки зрения как гамма-аминомасляная кислота, точно так, как и обычный алкоголь.
Но в отличие от последнего, действие смеси прекращается примерно через 2-3 приема напитка.
Кроме того, по словам разработчиков, это не приводит к накоплению в организме других химических веществ, которые вызывает алкоголь и которые являются причиной похмелья.
Сообщается, что бутылка такого чудо-напитка обойдется в 35 долларов.