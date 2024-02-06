Боррель приехал в Киев: появились первые детали визита 1 6.02.2024, 15:16

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Жозеп Боррель

Фото: twitter.com/JosepBorrellF

Это уже четвертый визит главы европейской дипломатии с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня, 6 февраля приехал в Киев. Ранее он анонсировал свой визит, пишет «РБК-Украина».

Это уже его четвертый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России.

«Вернулся в Киев...Здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку ЕС со стороны Украины - в военной части, в финансовой части нового механизма в Украине, а также о пути реформирования ЕС», - написал Боррель.

Дипломат во время визита подтвердит долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Кроме Боррелля в украинскую столицу прибыл и его специальный советник, дипломат Заки Лайди.

Отметим, что перед поездкой в Украину глава европейской дипломатии останавливался в Польше, где обсудил «все формы поддержки» Киева. Об этом он рассказал на совместном с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Речь идет, в частности, о военной, финансовой, восстановительной, а также мерах против РФ и использовании ее замороженных активов.

Кроме этого Боррель напомнил, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.