The NYT рассказала, что КНДР получила от Путина в обмен на боеприпасы 1 6.02.2024, 15:38

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Пхеньян отгрузил РФ 2,5 млн артиллерийских снарядов.

Сотрудничество нуждающейся в боеприпасах для ведения войны России и находящейся в изоляции Северной Кореи расширяется. Поставки снарядов и баллистических ракет уже нарушили санкции ООН, но Москва на этом не останавливается. Она разблокировала часть замороженных активов КНДР и пытается дать ей выход в международную финансовую систему, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в разведке западной страны – союзницы США.

По их словам, Пхеньян получил доступ к $9 млн из замороженных в российском финансовом институте $30 млн и намерен потратить эти деньги на закупку нефти. Кроме того, подставная северокорейская компания недавно открыла счет в другом российском банке в Южной Осетии. Это позволит КНДР обойти санкции ООН, запрещающие банкам вести с ней бизнес. Таким образом у КНДР может появиться возможность проводить банковские операции не только с Россией, но и через нее – с «дружественными» ей странами, такими как Турция и ЮАР, пишет NYT.

Россия признала независимость Южной Осетии в августе 2008 г. – тогда же, когда помогла ей воевать с Грузией. Последняя считает республику оккупированной Россией. По данным Национального банка Республики Южная Осетия, в ней зарегистрированы всего три банка. Среди них выделяется Международный расчетный банк (МРБ), который был основан в 2015 г. в Цхинвале. Тогда же он начал работать в сепаратистской «Луганской народной республике»: вскоре после признания Южной Осетией независимости «ЛНР» группа югоосетинских предпринимателей предложила создать коммерческий банк, чтобы проводить через него расчеты с Россией как через офшор, недоступный для международных санкций. В 2018 г. МРБ пришел в «ДНР», а после частичной оккупации Россией Херсонской и Запорожской областей начал работать и в них.

Банк России, правда, в феврале 2023 г. запретил его филиалам на «новых территориях» привлекать дополнительные средства, отметив, что деньги на его счетах не попадают в российскую систему страхования вкладов. В июне 2023 г. ЕС внес МРБ в санкционный список за работу в оккупированных областях Украины.

Американские официальные лица не смогли пояснить NYT подробности схемы с банком в Южной Осетии. Но, по словам одного высокопоставленного чиновника, она соответствует ожиданиям США относительно того, что КНДР может попросить у России в обмен на поставку вооружений.

Финансовое сотрудничество может быть более приемлемым для России, чем передача Пхеньяну военных технологий. По мнению экспертов, корейцы больше всего заинтересованы в современных вооружениях, таких как спутниковые технологии и атомные подводные лодки, пишет NYT. Но, несмотря на сближение Москвы и Пхеньяна, они не настолько доверяют друг другу, чтобы она передала ему «свои ценные секреты», считает Со Ким, бывший аналитик ЦРУ по Северной Корее. Поскольку Россия все-таки является постоянным членом Совета безопасности ООН, она скорее будет отрицать нарушение санкций, говорит профессор политологии Джеймс Браун из токийского филиала американского Temple University, специализирующийся на отношениях между Россией и странами Восточной Азии:

Они всегда могут заявить: «Ой, нет, это частный банк, наши следователи займутся этим», – но дальше этих слов дело не пойдет.

Сближение России и КНДР, особенно в военной сфере, может не понравиться Китаю, который может увидеть в этом угрозу собственной безопасности и уже считает происходящее вторжением Москвы в свою сферу влияния.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил месяц назад, что обломки северокорейской баллистической ракеты были найдены после обстрела Украины. КНДР, согласно разведывательным данным США, в нарушение санкций ООН отправила в Россию баллистические ракеты с радиусом действия почти 900 км, добавил Кирби.

Согласно анализу британского Королевского объединенного института оборонных исследований, КНДР также отгрузила России уже 2,5 млн артиллерийских снарядов.