В Мозырском районе на волю «сбежал» леопард 6.02.2024, 15:46

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Но ловить его не пришлось.

Пугающее видео появилось в мозырских пабликах. На нем мужчина рассказывает о гуляющем по району леопарде, сообщает портал «Мозырь News».

В агроусадьбе «Панский сад», что в деревне Костюковичи (не путать с городом Костюковичи), завели необычных зверей – сразу трех леопардов.

Для них выделили вольеры, они там спокойно себе гуляли, но случилось ЧП – один из них сбежал во время кормежки.

К зимнему климату леопард быстро приспособился, и его уже заметили рыбаки, гуляющим у соседней деревни Жаховичи.

Именно такую историю поведал автор ролика, и вся она оказалась выдуманной.

Как ловили «леопарда»

В редакции уточнили, что сейчас на территории агроусадьбы живут совсем другие животные: лошадь, овцы, козы, собаки, а еще есть фазан, индоутки и декоративные курочки.

Такие вольеры, как на видео, для такой живности точно не нужны. Сам видеоряд был снят когда-то в зоопарке Гродно.

Сотрудники местного РОВД быстро отыскали неудачного шутника. Им оказался местный житель.

Тот не смог объяснить, зачем сделал этот вброс, но извинился за «проблемы и неудобства», последовавшие после необдуманной публикации.