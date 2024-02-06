В престижном дачном поселке под Минском продается конфискованный дом 1 6.02.2024, 15:53

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Цена привлекает.

На площадке РУП «Торговый дом Восточный» появился интересный лот. На торги тут выставили конфискованный участок в современном дачном поселке под Минском. Отмечается, что на земельном участке находится дом, но он не зарегистрирован. Realt рассказал про лот подробнее.

Земельный участок с кадастровым номером 6236 8130 0020 0000 63 находится в садовом товариществе «Белмонэф». Это — Минский район, Горанский сельсовет, Гродненское направление, около 25 километров от МКАД.

Стоит сказать, что садовое товарищество «Белмонеф» − это фактически коттеджный поселок закрытого типа. Зарегистрировано товарищество было недавно − в 2010-м году. Сейчас дачный поселок активно застраивается. Въезд в СТ осуществляется через ворота на пульте.

Рядом с товариществом, которое состоит из 128 участков, соседствует деревня Черемуха. В этом населенном пункте работает амбулатория, есть магазины и аптека. Остановка общественного транспорта находится в 200 метрах от дач.

Неподалеку от «Белмонэфа» расположено водохранилище Крылово, а также река Ислочь, озеро и лес.

Площадь выставленного на торги участка насчитывает 13 соток. На нем находится незарегистрированное капитальное строение − садовый домик.

Судя по фотографиям, на участке расположен добротный каркасник с практически законченными внутренними работами.

Начальная цена продажи участка с незарегистрированным строением составляет 77,6 тысячи рублей (около 24 тысяч долларов).

Для участия в торгах нужно внести задаток — 7,7 тысячи рублей.

Торги назначены на 4 марта (15:00).