В Минске забрали с парковок и отправили на утилизацию более сотни автомобилей 6.02.2024, 16:19

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Зачем?

В соответствии с указом № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации» к неэксплуатируемым транспортным средствам относится транспорт, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стекла салона, колеса, элементы кузова), имеется их деформация, внешние видимые повреждения, при которых запрещается его участие в дорожном движении и (или) исключается возможность эксплуатации. Также к этой категории могут отнести автомобиль, который не использует более полугода со дня истечения срока действия разрешения на его допуск к участию в дорожном движении. Выявлять такие машины должны сотрудники районных администраций, но сообщить о них могут также и жители столицы.

Выявив такой автомобиль, местные власти совместно с ГАИ разыскивают владельца и направляют ему извещение о необходимости переместить машину на охраняемую стоянку, утилизировать ее или привести в надлежащее состояние. На это дается 30 дней. После эвакуации машины на охраняемую стоянку у собственника есть еще три месяца, чтобы вернуть автомобиль. Если хозяин не заинтересуется им, то это считается отказом от прав собственности. В дальнейшем местные власти могут через суд признать их бесхозяйственными. Машины передаются в собственность административно-территориальной единицы, затем они утилизируются.

В прошлом году на стоянки минского гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки» был доставлен 481 брошенный автомобиль. На утилизациюю отправлены 163 машины. Всего же на стоянках объединения насчитывается 473 неэксплуатируемых транспортных средства, часть из которых находится там с 2016 года, сообщает агенство «Минск-Новости».