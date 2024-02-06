закрыть
6 февраля 2024, вторник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

3
  • 6.02.2024, 16:22
  • 1,374
Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

Существует «новая ситуация» в том, что касается войны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию о вероятной смене руководства Вооруженных сил Украины.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в Украине проводится аудит действий верховного командования Сил обороны за два года, чтобы оценить целесообразность последующих кадровых изменений.

Отвечая на вопрос касательно интервью Владимира Зеленского, в котором упоминалось о необходимости реформирования армейского руководства, представитель ОП уточнил, что существует определенная «новая ситуация» в том, что касается войны.

«Мы сегодня находимся в определенной стагнации. Не по линии фронта, а в определенной стагнации, потому что надо понимать, что в этой войне есть новая ситуация», - говорит он.

Вместе с тем Подоляк также добавил, что проводится проверка всего, что происходило за два минувших года, а по итогам аудита могут быть приняты кадровые решения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров