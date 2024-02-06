Чиновница рассказала о подводных камнях при покупке домов за 40 рублей 6.02.2024, 17:03

Некоторых белорусов ждет «замкнутый круг».

Председатель Семукачского сельского исполнительного комитета Могилевского района Тамара Укружская в эфире белорусского телевидения рассказала , какие подводные камни таят в себе предложения купить домик в деревне всего за одну базовую величину (а сегодня это 40 рублей), которые регулярно поступают белорусам. В единой базе Государственного комитета по имуществу Беларуси таких предложений сейчас — несколько сотен.

По словам чиновницы, найти в базе Госимущества дом за одну базовую, подходящий вам по определённым параметрам (местоположение, особенности участка и так далее) — это полдела. На этапе оформления прав на дом у человека могут возникнуть «определенные проблемы».

По её словам, далеко не все потенциальные покупатели осознают, что от покупки дома до похода в БТИ (бюро технической инвентаризации — организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в стране) и начала оформления дома, как правило, проходит 9-10 месяцев. Кроме того, в самой системе не указана история домов, выставленных на продажу, а это представляет определенные риски.

«Во-первых, не прописано, продаем мы дом с обременением или без обременения. История у домиков разная. Где-то умер собственник – там все понятно. И долгов может не быть. Но где-то дома в свое время продавались по распискам, без оформления. Люди жили, и долги накапливались», — рассказала Укружская журналистам.

По её словам, «хотя это официально нигде не прописано», перед покупкой потенциальным новым домовладельцам приходится решать вопрос о том, будут ли они гасить долги, например, за электроэнергию или коммунальные платежи бывших хозяев.

«Ответить на этот вопрос нельзя, потому что нигде не написано. Это уже другая законодательная база», — пояснила чиновница.

В результате непосредственно перед оформлением дома в собственность у них встает вопрос, как это сделать, не нарушив закон. Пока же, по словам Укружской, человек в такой ситуации попадает в замкнутый круг.