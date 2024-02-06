Ябеда и точка4
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 6.02.2024, 17:13
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Кремль сейчас активно занят.
Главная доносчица путинской РФ Екатерина Мизулина анонсировала скорую блокировку крупных VPN-сервисов на территории страны:
По её словам, VPN, которые позволяют открывать заблокированные в РФ сайты, являются «порталом в ад»:
«Вы создаёте в своём гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя».
Младшая Мизулина — это уникальное явление даже для современной РФ. Человек буквально занят исключительно написанием доносов.
Даже «политологом» или «журналисткой» она быть не захотела. Ябеда и точка.
Что же касается блокировки VPN-сервисов — полностью их заблокировать удастся лишь вместе с отключением РФ от всемирной (чем Кремль сейчас активно и занят, продолжая допиливать «суверенный чебурнет»).
Локальная же борьба никакого эффекта не даст — заблокируют один популярный сервис, на его месте, словно грибы после дождя, вырастут несколько новых. Мы это уже проходили.
Но, бюджет на борьбу с VPN выделен, а значит его нужно распилить. Чем с 1 марта одни из главных бездельников РФ и займутся.
К июню же Путину в папочке принесут благую весть: «уничтожено 1500 VPN-сервисов, ни один интернет-боец Роскомнадзора не пострадал».
Престарелый вождь радостно задрыгает своими короткими ножками, а большего и не надо.
Телеграм-канал «Запретное мнение»