Ябеда и точка 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

6.02.2024, 17:13

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Кремль сейчас активно занят.

Главная доносчица путинской РФ Екатерина Мизулина анонсировала скорую блокировку крупных VPN-сервисов на территории страны:

По её словам, VPN, которые позволяют открывать заблокированные в РФ сайты, являются «порталом в ад»:

«Вы создаёте в своём гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя».

Младшая Мизулина — это уникальное явление даже для современной РФ. Человек буквально занят исключительно написанием доносов.

Даже «политологом» или «журналисткой» она быть не захотела. Ябеда и точка.

Что же касается блокировки VPN-сервисов — полностью их заблокировать удастся лишь вместе с отключением РФ от всемирной (чем Кремль сейчас активно и занят, продолжая допиливать «суверенный чебурнет»).

Локальная же борьба никакого эффекта не даст — заблокируют один популярный сервис, на его месте, словно грибы после дождя, вырастут несколько новых. Мы это уже проходили.

Но, бюджет на борьбу с VPN выделен, а значит его нужно распилить. Чем с 1 марта одни из главных бездельников РФ и займутся.

К июню же Путину в папочке принесут благую весть: «уничтожено 1500 VPN-сервисов, ни один интернет-боец Роскомнадзора не пострадал».

Престарелый вождь радостно задрыгает своими короткими ножками, а большего и не надо.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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