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В Лиде военнослужащего-контрактника судили за активность в соцсетях

  • 6.02.2024, 17:25
  • 2,850
В Лиде военнослужащего-контрактника судили за активность в соцсетях

Как и за что наказали?

Военнослужащего-контрактника из воинской части в Лиде оштрафовали в местном суде. Мужчина поставил на аватар в TikTok видоизмененный герб нацистской Германии. Это посчитали распространением нацистской символики.

Также мужчина распространял «экстремистские» материалы в TikTok.

Дело рассмотрели 22 января в суде Лидского района. Мужчина признал вину.

По ч.1 ст. 19.10 КоАП «Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики» и ч.2 ст. 19.11 КоАП «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность» его оштрафовали на 40 базовых величин (1600 рублей) с конфискацией мобильного телефона.

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