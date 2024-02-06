Украина сможет Анатолий Несмиян

6.02.2024, 18:27

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Анатолий Несмиян

Логика действий Киева достаточно очевидна.

СМИ и телеграм-каналы опубликовали карту из «Эксперта» за 2013 год с расположением крупнейших предприятий нефтепереработки России. Причина понятна - намерения украинского командования «выбить» российскую перерабатывающую отрасль становятся все более очевидными. С учетом того, что Украина намерена довести производство дронов до миллиона единиц в год, выделить несколько тысяч, собранных и снаряженных для удаленных атак перерабатывающей инфраструктуры России, она вполне сможет.

Однако нужно смотреть не только на количественные данные по производительности этих предприятий, но и по номенклатуре выпускаемой ими продукции. И атакованные уже НПЗ в Ярославле и Волгограде в этом смысле представляют основной интерес, так как они производят основной объем российских моторных и промышленных масел. Топливо - само собой, но и помимо топлива промышленность и транспорт потребляют достаточно большое количество самых разных масел и смазок, без которых эксплуатация машин и механизмов невозможна.

Логично, что Украина проанализировала наиболее важные с точки зрения максимизации ущерба предприятия и сосредоточила свое внимание на этих заводах. Кстати, есть и третье предприятие в этом ряду - Киришинефтеоргсинтез, дающее похожую номенклатуру продукции для потребителей Северо-Запада, куда входят, между прочим, и два крупнейших флота России - Балтийский и Северный. Поэтому стоит ожидать попыток удара и по этому предприятию. Во всяком случае, логика действий Киева здесь достаточно очевидна.

Анатолий Несмиян, Telegram