США отправили разведывательный самолет для наблюдения за КНДР 6.02.2024, 18:06

Северная Корея в последнее время активизировала испытания оружия.

Американский разведывательный самолет пролетел над Южной Кореей во вторник, 6 февраля, по всей видимости, с миссией мониторинга Северной Кореи, на фоне обострения напряженности из-за продолжения испытаний оружия КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

По данным ряда авиационных трекеров, самолет ВВС США RC-135U Combat Sent пролетел над Желтым морем, северными провинциями Южной Кореи

Кёнгидо и Канвон, а также над Восточным морем после взлета с авиабазы Кадена на Окинаве.

RC-135U собирает и изучает иностранные военные наземные, морские и воздушные радиолокационные сигналы.

Развертывание самолета произошло после ряда испытаний оружия, которые Пхеньян провел в этом году, в том числе испытание крылатых ракет со «сверхбольшими боеголовками» в пятницу, 2 февраля.

В прошлом месяце американский самолет RC-135W Rivet Joint пролетел над Южной Кореей после того, как КНДР заявила об испытаниях подводного ядерного ударного беспилотника.