Хакеры узнали, в какую сумму России обходятся иранские шахеды 6.02.2024, 18:47

Оплачивает золотыми слитками.

Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder и обнародовали данные о производстве ударных дронов Shahed-136 для России, сообщает «Милитарный» со ссылкой на данные, обнародованные хакерами в сети.

О взломе серверов подставной компании Корпуса стражей исламской революции Sahara Thunder, которая способствует незаконной продаже оружия из Ирана в Россию, Prana Network объявила 4 февраля.

Хакеры получили доступ, в частности, к данным о переговорном процессе, где отмечались объемы выпуска и стоимость дронов.

Однако в документах не указывают тип продукта напрямую, зато беспилотники скрывают под специальным шифром «моторная лодка типа Dolphin 632».

Отмечается, что по состоянию на 2022 год Россия намеревалась выпустить на своих мощностях по лицензии шесть тысяч иранских беспилотников в течение 2,5 лет.

Иранской стороной была озвучена стартовая стоимость 23 млн рублей за единицу (375 тысяч долларов), однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 12 миллионов рублей за борт при заказе 6 тысяч единиц (193 тысяч долларов) или 18 миллионов рублей (290 тысяч долларов) при заказе 2 тысяч единиц.

Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6 тысяч комплектов БПЛА, программного обеспечения, составила 108,5 миллиардов рублей (1,7 миллиардов долларов).

Согласно планам страны-агрессора на 2023 год, при полной локализации производства и минимальной поставке компонентов из Ирана прогнозируемая себестоимость шахеда должна составить 4,4 миллиона рублей (48,8 тысяч долларов) за единицу. Однако милитарист отмечает, что план может иметь отклонения в случае изменений в планировании и производстве.

Сообщается, что стоимость реализации шахеда — цена, по которой они будут переданы заказчику, будет составлять 14,9 миллиона рублей (165,5 тысяч долларов). Такой разрыв может быть связан с заложенными выплатами за линцензионное производство, дополнительными затратами и инвестициями в предприятие.

Согласно информации в обнародованных документах, Россия проводит финансовые операции и платежи с Ираном в золоте, по крайней мере частично.

В частности, организация Алабуга Машинери в феврале 2023 года передала иранской Sahara Thunder более 2 067 795 граммов золота в слитках, вероятно, в качестве оплаты товаров и услуг.