Белорусок будут призывать на срочную службу?12
- 6.02.2024, 19:08
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Минобороны сделало странное заявление.
Белорусские девушки якобы просят дать им право призываться на срочную службу. Об этом заявил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Леонид Касинский в эфире провластного канала «Беларусь 1».
– К нам поступают сегодня обращения, и они поступают даже от наших законодателей, по рассмотрению вопроса о том (…) девчонки просят дать им тоже право призыва на срочную службу, – отметил Касинский.
Действующее законодательство нашей страны, пояснил замминистра, не запрещает женщинам служить в армии, но пока только на контракте.