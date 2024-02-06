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Белорусок будут призывать на срочную службу?

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  • 6.02.2024, 19:08
  • 5,516
Белорусок будут призывать на срочную службу?

Минобороны сделало странное заявление.

Белорусские девушки якобы просят дать им право призываться на срочную службу. Об этом заявил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Леонид Касинский в эфире провластного канала «Беларусь 1».

– К нам поступают сегодня обращения, и они поступают даже от наших законодателей, по рассмотрению вопроса о том (…) девчонки просят дать им тоже право призыва на срочную службу, – отметил Касинский.

Действующее законодательство нашей страны, пояснил замминистра, не запрещает женщинам служить в армии, но пока только на контракте.

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