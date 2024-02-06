«Банально боимся в магазин сходить» 2 6.02.2024, 19:56

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В Барановичах на дороге обновили покрытие, но жильцы недовольны.

Улица Братская в частном секторе Барановичей была тихой и спокойной, пока на ней не появилось новое дорожное покрытие. Люди оказались не готовы к тому, что теперь дорога станет популярной у автомобилистов, а это, в свою очередь, начнет доставлять неудобства местным. О проблеме написал городской блог BAR24.

«Тут было болото, но мы как-то привыкли»

Маленькая улица Братская находится в частном секторе Восточного микрорайона. Она пролегает между улицами Торфяной и Энтузиастов, рядом с Парковой.

По словам местных пенсионеров, раньше здесь было очень мало машин. Из-за ям после дождя улица превращалась в болото, но все «как-то привыкли». Все изменилось около пяти лет назад, когда на Братской обновили дорожное покрытие.

— На мосту делали ремонт, сняли асфальт и привезли его нам, на Братскую. Вот с того момента у нас и начался дурдом, — рассказал местный житель.

Когда на Братской уложили отработанный асфальт, улицу тут же облюбовали автомобилисты. Это не удивительно, ведь Братская — короткий путь с Торфяной на Парковую.

— Сейчас по улице ездит очень много машин. Движение такое, что не всегда со двора выйдешь. Едут и легковые, и грузовики. Еще и несутся как! Здесь недавно человека хоронили. Шла процессия, покойник в гробу… Мимо машины летят, а мы стоим, прижавшись к забору. Это нормально? — возмущается пенсионерка Ирена Гринец.

От интенсивного движения, отмечают местные жители, вторичный асфальт быстро пришел в негодность. На дороге образовалось большое количество ям и выбоин, которые в непогоду превращаются в лужи разной глубины и размеров. Так что проезжающий транспорт, ко всему прочему, то и дело окатывает пешеходов водой. А в сухую погоду во дворе все покрыто слоем пыли.

По словам Ирены Гринец, весной прошлого года она сообщала о проблеме на горячую линию горисполкома. Буквально через пару часов после ее звонка на улицу приехал грейдер.

— Я, может, чего-то не понимаю, но какой от него смысл, если на улице лежит асфальтовая крошка? — недоумевает женщина.

Местные жители хотят, чтобы на Братской как минимум установили дорожные знаки с ограничением скорости. А еще лучше, чтобы и вовсе ограничили движение транспорта.

— Из-за этих машин мы банально боимся в магазин сходить! — отмечают они.