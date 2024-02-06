Командующий ВМС Украины: Я зайду в Севастополь на кораблях своего флота 3 6.02.2024, 20:01

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Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа заявил, что это его мечта.

В интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что мечтает вернуться в Севастополь вместе с украинским флотом.

На вопрос Гордона о том, что Неижпапа сделает первым делом, когда узнает об окончательной победе Украины в войне, развязанной страной-агрессором Россией, он ответил, что поедет в Севастополь.

- Ну, я там и буду во время победы. Мне очень хочется зайти на кораблях своего флота в наш город. Я зайду в Севастополь на корабле Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Такая у меня мечта, я себе это так представляю, – добавил он.

Неижпапа родился в Севастополе и окончил там Севастопольский военно-морской институт. С начала 1990-х служит в Вооруженны силах Украины. Во время начала оккупации Крыма Россией в 2014 году был первым заместителем начальника штаба командования ВМС ВСУ, покинул полуостров вместе с моряками, которые остались верны присяге Украины.