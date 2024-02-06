В Беларуси изменили правила направления на принудительное «лечение» в ЛТП 3 6.02.2024, 20:12

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Кого коснутся нововведения?

В Беларуси в законах появились нововведения по вопросам принудительного «лечения» и «медико-социальной реадаптации», сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам старшего инспектора профилактики Советского РУВД Игоря Списак, на данный момент гражданину выносят официальное предупреждение об основаниях для направления в ЛТП после двух правонарушений в состоянии опьянения в течение года. Ранее для направления ЛТП правонарушитель совершал за год три правонарушения в пьяном виде.

И, если человек не исправится в течение года, будет совершать новые правонарушения, то его направят на медкомиссию, которая установит факт его алкогольной зависимости и отсутствия заболеваний, которые могут помешать направлению в ЛТП. После этого документы для принятия решения направляются в суд.

Но еще правоохранитель сказал о новой категории граждан, подлежащих направлению в профилакторий.

- Речь идет о лицах, которые обращались или поступали в медицинские учреждения с отравлением наркотиками, - пояснил старший инспектор Списак.

И, если у человека зафиксируют наркотическое отравление (опьянение), то ему вынесут предупреждение уже после первого случая. При повторении ситуации с наркотиками в течение года, будет назначена медкомиссия, после чего дело направят в суд.