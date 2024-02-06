«Путин очень сильно злится на Париж» 7 6.02.2024, 20:43

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Эксперт проанализировала дезинформационные атаки РФ на Францию.

Дезинформационные атаки России в отношении Франции накапливаются из-за того, что Париж четко демонстрирует свою позицию по отношению к войне России против Украины. Об этом сегодня, 6 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказала учредитель Global Ukraine Foundation, доктор философии (Франция) Виолетта Москалу.

- Накапливаются атаки дезинформации. Уже в 2023 году было очень много разных случаев, и сейчас их становится все больше. Поэтому французское правительство регулярно напоминает о том, что так нельзя и с этим надо что-то делать. Франция активно играла роль в принятии решения насчет экономической помощи Украине в размере 50 млрд евро, которые надо было разблокировать. Поэтому нас не удивляет, что Россия очень сильно злится на Париж, — подчеркнула она.

Если в начале полномасштабного вторжения России в Украину президент Франции Эммануэль Макрон искал диалог с президентом РФ Путиным, то сейчас его позиция кардинально изменилась — теперь Франция однозначно поддерживает Украину, а такая политика не устраивает Кремль.

- Франция активно поддерживала решение о создании трибунала, чтобы Путин ответил за свои преступления. Сейчас Франция активно работает над тем, чтобы найти законодательные меры на уровне Европейского Союза, чтобы можно было использовать замороженные активы и направить на программы реконструкции Украины, — рассказала Москалу.