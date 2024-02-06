Зеленский своим указом создал Силы беспилотных систем как отдельный род сил ВСУ 1 6.02.2024, 20:56

Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. Указ «О наращивании возможностей сил обороны» опубликован на сайте президента Украины.

Как сообщает «Униан», в своем вечернем видеообращении глава украинского государства прокомментировал подписание этого указа. По его словам, документ начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем.

«И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам.

«Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу.

Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом. И, чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО», - подчеркнул украински президент.