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Минобороны: Проблема дедовщины в армии не решена

  • 6.02.2024, 21:40
  • 1,506
Минобороны: Проблема дедовщины в армии не решена

Лукашисты расписались в собственной несостоятельности.

Проблему дедовщины в белорусской армии решить пока не удалось. Об этом рассказал в эфире провластного телеканала «Беларусь 1» помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский.

— Как бы хороша ситуация с этой проблемой (дедовщиной. — Прим.) ни была в армии, я никогда не скажу, что мы ее решили, — сказал Касинский.

Если я или кто-то из руководства Министерства обороны скажет о том, что мы решили проблему [дедовщины], мы сразу создадим условия для того, чтобы наступило самоуспокоение, а этого ни в коем случае делать нельзя, — подчеркнул Касинский.

Главный идеолог Минобороны рассказал, что за прошлый год было возбуждено якобы три уголовных дела по фактам нарушения уставных правил взаимоотношений.

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