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ГУР Украины показало работу охотников за кораблями РФ

  • 6.02.2024, 21:56
ГУР Украины показало работу охотников за кораблями РФ

На счету «Ивановец» и не только.

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 занимается уничтожением российских кораблей. Их работу показали на видео.

Как отметили в ГУР, на счету этого подразделения уже более пяти вражеских кораблей. Среди них ракетный корабль «Ивановец», патрульный корабль «Сергей Котов», фрегат «Адмирал Макаров» и не только.

Один из бойцов подразделения рассказал, что при атаке на «Ивановец» использовали всего 10 надводных дронов. Шесть из них попали в цель.

Он добавил, что вся комплектация и программное обеспечение для дронов украинской разработки.

«Самой первой целью был «Иван Хурс» - новейший корабль-разведчик РФ. После этого у нас было две успешных миссии, мы дважды поразили корабль «Сергей Котов». Мы также потопили два десантных катера с БТРом в Черноморске», - рассказал военный.

Напомним, в ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.

Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, всего у России было три таких корабля.

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