Европарламент предлагает одобрить «план победы Украины» 2 6.02.2024, 22:17

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Резолюцию рассмотрят уже 26 февраля.

Европейский Союз делает недостаточно для поддержки Украины и должен увеличить свою финансовую, военную и гуманитарную помощь Киеву, чтобы обеспечить поражение России в ее войне против Украины. Об этом во время дебатов в Европарламенте заявили члены всех влиятельных политических групп, сообщает «Немецкая волна».

Отмечается, что парламентарии предложили выделять четверть процента национального ВВП каждой страны-члена ЕС на военную помощь Киеву и принять «план победы Украины».

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в марте количество боеприпасов 155-миллиметрового калибра, переданных Украине, достигнет 500 тысяч из обещанного миллиона, впрочем, этой помощи недостаточно.

- Мы должны не только ускорить доставку боеприпасов. Мы должны смотреть в будущее и рассматривать оборонные способности Украины как собственные. ... Это поможет не только покрывать оборонные потребности Украины, но и будет способствовать совместному планированию между нашими военными, - отметила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что Европа будет рядом с Украиной в течение каждого дня этой войны и каждый день после нее.

Издание добавляет, что резолюция под названием «Необходимость непоколебимой поддержки ЕС для Украины после двух лет агрессивной войны России против Украины» будет вынесена на голосование во время сессионного заседания Европарламента 26 февраля.