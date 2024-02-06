«Раньше таких вопросов никто не задавал» 1 6.02.2024, 22:22

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Как белорусы проходят литовскую границу после усиления контроля.

Неделю назад правительство Литвы одобрило предложение о строжайшем контроле белорусов на границе. «Наша нива» посмотрела, как эти изменения повлияли на процесс.

Легковой транспорт

Согласно новым правилам, если белорусы будут пересекать границу по шенгенской визе, литовские пограничники обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку.

По данным Госпогранкомитета, за последние сутки через белорусско-литовскую границу проехало 966 единиц легкового транспорта. 4 февраля — 1063 единицы. А 1 февраля — 988.

До принятия решения о более строгом контроле в отношении белорусов ситуация выглядела так:

31 января — 964;

30 января — 961;

29 января — 1000;

26 января — 1113;

21 января — 1027;

15 января — 941.

Похоже, что особых изменений не произошло. Как и до принятия нового порядка, в течение суток через границу с Литвой проезжает около 1000 единиц легкового транспорта.

Грузовое направление

Нет большой разницы в количестве оформленного грузового транспорта.

Если в 20-х числах января на всех четырех пунктах пропуска с Литвой за сутки оформляли от 323 до 400 авто, то в первые дни февраля — от 255 до 365. При этом можно выделить пункт пропуска «Привалка» («Райгардас» с литовской стороны). Там пропускная способность за сутки снизилась.

Если в январе это было около 80—100 большегрузов, то в феврале через этот пункт пропуска оформляли уже не более 57 большегрузов. За последние сутки было оформлено всего 18 грузовиков.

Что говорят люди?

Мнения людей, которые в последние дни пересекали границу с Литвой, разные. Одни говорят, что ничего не изменилось, другие отмечают, что на литовской стороне к ним было намного больше вопросов, чем раньше.

«Ехал на днях через «Бенякони». В сторону Литвы все было как всегда, а на выезде из Литвы в Беларусь у меня попросили водительские права, страховку, интересовались о цели визита в Литву. Раньше таких вопросов никто не задавал», — отмечает белорус.

Другой читатель 3 февраля тоже возвращался в Беларусь, только через пункт пропуска «Привалка». Мужчина наоборот отметил, что забыл, когда так быстро проходил через границу.

«Две границы прошли за 1,5 часа. На удивление быстро работали все, как литовцы, так и белорусы», — говорит читатель.

Тема введения дополнительного контроля активно обсуждается в специальных чатах. Но и там нет четкого понимания, изменилось ли что-то.

Некоторые пользователи пишут, что литовцы стали более пристально проверять тех, кто едет по рабочей польской визе. Якобы тех, кто не имел при себе трудового контракта, отправляли обратно в Беларусь. Людей с рабочими визами и контрактами на руках пропускали без проблем.

Однако опасения, что прохождение границы усложнится, имеют основания. Особенно после того, как в Литве заговорили о возможном закрытии пунктов пропуска «Райгардас» («Привалка» с белорусской стороны) и «Лаворишки» («Котловка»).

С таким предложением выступила литовская комиссия по национальной безопасности (КНБ). Но окончательное решение этого вопроса за правительством.

Если оно прислушается к предложению КНБ, на белорусско-литовской границе действующими останутся только два пункта пропуска: «Медники» («Каменный Лог») и «Солечники» («Бенякони»).