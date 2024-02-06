Беларусь подтапливает: уровень воды в водоемах продолжит расти 6.02.2024, 22:58

На многих реках фиксируют активный рост уровня воды.

Некоторые прибрежные территории в Гомельской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях уже затоплены. За минувшие сутки талые воды подтопили 17 подворий, 10 жилых домов и одну хозяйственную постройку в Гомельской области, а также три подворья в Брестской области. Как передает «Белсат», об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На многих белорусских реках фиксируют активный рост уровня воды. Явление это сезонное и связано с ледоставом. Однако некоторые водоемы заставляют поволноваться. По информации Белгидромета, на большинстве рек Беларуси уровни воды превышают отметки «выхода на пойму».

В основном за сутки вода поднимается на 1–15 см. Однако на Припяти около Пинска эта отметка значительно выше – за 24 часа здесь фиксируют рост уровня воды на полметра. Такую активность связывают с затором льда.

На притоках Припяти – реках Птичь возле деревни Первая Слободка (Петриковский район) и Случь у агрогородка Ленин (Житковичский район) Гомельской области уровень воды «превышает опасные высокие отметки».

Прибрежные территории уже затоплены в трех областях Беларуси: Гомельской, Гродненской и Могилевской.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни на большинстве рек сохранится подъем уровня воды, продолжится «разрушение ледяных образований».

За минувшие сутки вскрылся лед на Немане – в Столбцах (Минская область), Припяти – в Пинске, Петрикове и Мозыре (Гомельская область).

На 6 февраля ледостав наблюдается на Днепре, Березине, Соже, а также Немане – возле Мостов (Гродненская область), Припяти – возле Наровли и деревни Черничи (Житковичский район) Гомельской области, на некоторых их притоках.

Несмотря на сплошной ледяной покров, выходить на лед сейчас опасно на водохранилищах Чигиринское, Заславское, Вилейское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Нарочь, Лукомское, Дривяты и Червоное, отмечают специалисты Минприроды.