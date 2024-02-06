закрыть
6 февраля 2024, вторник, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов»

3
  • 6.02.2024, 23:02
«У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов»

О чем глава Турции может может «передоговориться» с Путиным.

Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян прокомментировал «24 Каналу» вероятный визит Путина в Турцию. По его словам, Анкара не относится к союзникам ни Москвы, ни любой другой страны.

- У Эрдогана нет ни друзей, ни врагов. У Эрдогана есть политические интересы. <...> Турция – это всегда флюгер, который поворачивается в выгодную ему сторону, – констатировал Асланян.

Поэтому с Анкарой не может быть одной договоренности навсегда – надо постоянно передоговариваться по любому поводу.

Собственно, для этого Путин и хочет лично поехать в Турцию. Более того, там ему не грозит арест по ордеру Международного суда, потому что страна не ратифицировала Римский статут.

О чем могут «передоговориться» Путин и Эрдоган

«В российской внешней политике Турция теперь выполняет функцию наемника, который от имени России может сделать какую-то пакость», – отметил Асланян.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией
Российскую экономику ждет стагнация с постепенной деградацией Эль Мюрид
Кофе без сахара
Кофе без сахара Ирина Халип
Караванный путь в Антарктиду
Караванный путь в Антарктиду Владимир Халип
В Кремле – оторопь
В Кремле – оторопь Александр Невзоров