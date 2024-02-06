В Березовке за лайки задержали завуча и секретаря школы 1 6.02.2024, 23:08

Алла Чуйко

Силовики пришли за ними на работу.

В средней школе №1 в Березовке (Гродненская область) задержали завуча Аллу Чуйко и секретаря Светлану Козел. Причиной задержания стали лайки и подписки на «экстремистские» материалы, пишет телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде».

По информации издания, женщин задержали на рабочем месте.

«Школьники были в шоке, когда задерживать в школу пришли пять здоровых мужчин», - сообщили правозащитники.

Суд над задержанными прошел 30 января. Обеих оштрафовали на 1200 рублей.