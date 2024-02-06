Данилов прокомментировал слова Зеленского о возможной замене Залужного 1 6.02.2024, 23:17

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО Украины высказался о возможных изменениях в военном руководстве страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он размышляет над заменой Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Он сказал, что аппарат СНБО работает с документами, а не с догадками, поэтому комментировать будет только в случае их наличия. Данилов добавил, что украинский президент ответил на вопрос о возможном увольнении Валерия Залужного из-за любопытства со стороны журналистов.

«Да, он думает, есть процесс, этот процесс является постоянным. Имейте в виду, что вечного ничего нет. Нет вечного президента, нет вечного главы наших Вооруженных сил, нет вечного спикера, вечного в мире ничего нет. Жизнь идет, ничего страшного в жизни от того, что один или другой, или три, четыре, пять, как президент сейчас думает, будут изменены.

Ничего не произойдет сразу. Какие будут потом последствия? Давайте будем смотреть, давайте будем анализировать. Мы живем в нашей стране, мы должны быть ответственными за все процессы, которые у нас происходят», - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.