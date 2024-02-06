Латвия решила не открывать пункт пропуска «Силене» на границе с Беларусью 6.02.2024, 23:42

Это связано с возможной угрозой внутренней безопасности Латвии.

Правительство Латвии приняло решение не возобновлять 11 февраля работу пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Это решение объясняют необходимостью предотвратить незаконное пересечение границы, а также необходимостью предотвратить возможную угрозу внутренней безопасности Латвии. Также Кабинет министров Латвии ссылается на то, что режим Лукашенко поддерживает войну России против Украины, что «можно расценивать как дополнительное обстоятельство риска и возможную мотивацию для продолжения усилий Беларуси по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией».

Вместе с тем Латвия не стала продлевать усиленный режим работы пограничников. Это связано с тем, что за последний месяц фиксировалось минимальное количество попыток нелегального перехода границы.

Отметим, что пункт пропуска «Силене» был закрыт 19 августа 2023 года. Это произошло после значительного увеличения числа попыток нелегально перейти белорусско-латвийскую границу. Власти Латвии заявили, что они вынуждены перебросить ресурсы на охрану «зеленой» границы.