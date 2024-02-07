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Экс-президент Чили Пиньера погиб в авиакатастрофе

  • 7.02.2024, 1:20
Экс-президент Чили Пиньера погиб в авиакатастрофе
Себастьян Пиньера

Он занимал должность главы государства дважды.

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета, сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Вертолет упал в районе населенного пункта Лаго-Ранко в области Лос-Риос на юге страны. На борту находились четыре человека, при этом трое, по предварительным данным, выжили.

Издание La Nacion пишет, что вертолет упал в озеро, а 74-летний экс-президент не смог расстегнуть ремень безопасности.

Пиньера занимал должность президента Чили дважды — в 2010–2014 и 2018–2022 годах, а также построил успешную бизнес-карьеру.

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