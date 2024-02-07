YouTube заблокировал около 40 региональных российских каналов 7.02.2024, 4:14

Популярный видеохостинг нанес удар по российской пропаганде.

YouTube заблокировал более 40 региональных каналов русской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Об этом сообщает The Moscow Times.

YouTube заблокировал следующие каналы: ГТРК Санкт-Петербурга, Татарстана, Марий-Эл, Удмуртии, Белгородской, Брянской, Мурманской, Псковской, Ростовской, Томской областей, Забайкальского края.

Аналогичная ситуация с каналами российского ТВ в Вологде, Иртыше, Перми, Саратове, Тюмени, Адыгее, Карелии, Коми, Якутии, Алтае и других регионах.

При попытке зайти на страницу любого из этих каналов отображается сообщение о том, что они недоступны. Россияне уже жалуются, что YouTube не уведомил их о причинах блокировки.