Разгром авиабазы «Бельбек»: ракеты Storm Shadow летят над российскими «С-400» под смех оккупантов 6 7.02.2024, 8:37

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Грандиозный провал ПВО захватчиков в Крыму показали на видео.

Военные России зафиксировали на видео грандиозный провал собственной системы ПВО в оккупированном Крыму.

В ролике ракеты Storm Shadow пролетают над российскими ЗРК, не способными ее перехватить.

Эксклюзивные кадры опубликовал Telegram-канал «Досье шпиона». Он уверяет, что ролик снят 31 января в оккупированном Крыму.

Напомним, что в этот день под украинский ракетный обстрел на полуострове попал аэродром «Бельбек», где дислоцируется военная авиация РФ.

В видео ракеты пролетают прямо над зенитно-ракетными установками «С-400».

Военный РФ за кадром истерически смеется, провожая Storm Shadow взглядом и матерными словами.

«Эта ракета направляется в сторону аэродрома Бельбек и позже поразит КП (командный пункт - ред.) 38-го истребительного авиационного полка. 31.01.2024. Где-то в Крыму», - пишет ресурс.

Кадры прокомментировал известный российский эксперт Ян Матвеев. Он констатировал, что с системой ПВО РФ в Крыму все очень плохо.

«Российские войска ПВО наблюдают за пролетающими крылатыми ракетами. На заднем плане видны пусковые «С-400». На таком расстоянии и высоте они и не должны запускать свои ракеты, однако должны были сбить эту Storm Shadow еще на подлете. Или где-то рядом должен был стоять «Панцирь-С1», прикрывающий батарею. Ничего этого не видно», - отметил эксперт.