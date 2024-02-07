Несмываемый позор Путина 1 Тимур Ерджанов

7.02.2024, 8:47

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Все ходы записаны.

Больше всего в путинской пропаганде поражает наглость. Реальность, которую Кремль продолжает формировать в головах россиян, все дальше от реальности нормальных людей.

Читаю новость: на ВДНХ открыли экспозицию «Аллея славы» в честь 10-летнего юбилея сочинской Олимпиады. Мантру про «лучшие игры в истории» на разные лады опять повторяют помощник Путина Левитин и вице-премьер Чернышенко.

Нет, товарищи, не прокатит. У нас все ходы записаны.

Проект «Сочи-2014» – это неслыханный и несмываемый позор вашего режима. То, что даже вполне ручной Президент МОК Томас Бах назвал «беспрецедентной атакой на целостность олимпийского движения». Именно оттуда растут ноги у всех ваших последующих приключений без флага и гимна.

Арбитражными решениями давным-давно и окончательно установлено, что во время Игр в антидопинговой лаборатории массово подменялись пробы россиян. Или, говоря казенным языком Кодекса WADA, «осуществлялась фальсификация в любой составляющей допинг-контроля». Пробирки с мочой, сданной россиянами в Сочи, вскрывались сотрудниками ФСБ, заполнялись заранее собранной чистой мочой и завинчивались заново.

Это – факт.

Ничего похожего по уровню наглости и цинизма мировой спорт не знал ни до, ни после.

И вам еще повезло, что арбитры CAS задрали планку доказывания чуть ли не до уголовно-правовых стандартов, что позволило уйти от ответственности десяткам читеров. Из всех добытых экспертами МОК улик CAS посчитал надежным доказательством манипуляций только физиологически невозможную концентрацию соли в пробах, а по этому критерию попались только 12 человек. Это была чистая физиологическая рулетка: одним мошенникам в заранее сданную мочу сыпали соль, другим – лили воду (так Родченков приводил удельную плотность подмененных проб в соответствие с той, которая была указана на бланках допинг-контроля).

В результате у почти ¾ допингистов концентрация соли в подмененных пробах оказалась более-менее в норме – пострадали только те, кто в свое время сдал слишком «легкую» мочу (как, например, бобслеист Зубков или биатлонистка Зайцева).

Если бы CAS согласился с дисциплинарной комиссией МОК (например, придал значение царапинам на внутренней стороне крышек), забаненных читеров было бы больше 40 – а это практически вся элита российского зимнего спорта.

Но и без этого итоги Сочи-2014 стали полным провалом путинизма: в официальных документах прямо зафиксировано, что за манипуляциями стояли должностные лица государства, а тогдашнему министру Мутко МОК запретил участие в будущих Олимпиадах в любом качестве.

И если уж отмечать 10-летие той Олимпиады, то рассказывать (в том числе юным россиянам) нужно об этом.

О том, что чуть ли не половину всего золота России принесли натурализованный кореец Ан и натурализованный американец Уайлд.

Неплохо было бы еще сделать отдельный стенд о бюджете тех Игр и последующей веренице уголовных дел. И рассказать о том, что только на разворованные там деньги можно было провести 3-4 олимпиады вроде ванкуверской или пхенчханской.

И, наконец, о том, что официальные итоги тех Игр до сих пор не подведены: CAS третий год разбирается с биатлонистом Устюговым, и то российское эстафетное золото висит буквально на волоске.

Впрочем, все эти почти общеизвестные факты когда-нибудь займут свое законное место в учебниках истории и в музеях. Это неизбежно.

Тимур Ерджанов, kasparov.ru