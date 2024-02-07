На берег Литвы вынесло загадочный военный аппарат с надписями на русском 4 7.02.2024, 8:55

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Что это было?

Средство слежения ВС РФ было обнаружено на днях на побережье в Литве. Аппарат выбросило с моря. Об этом сообщило местное издание Кariuomene.

Таинственный объект с надписями на русском языке обнаружили мирные литовцы во время прогулки на Куршской косе. На место в срочном порядке были вызваны военные.

«Специалисты ВМФ установили, что это гидроакустический гидролокатор российского типа, который используется для сбора разведывательной информации, обнаружения подводных лодок и определения их положения», - говорится в статье.

Подобные российские аппараты ранее уже обнаруживали не только в Балтийском море, но и в Атлантическом океане у берегов Великобритании и Ирландии.

Отмечено, что аппарат находился в нерабочем состоянии. Военные призвали граждан Литвы проявить бдительность и обязательно сообщать о похожих находках в море или на побережье. Они также подчеркнули, что трогать эти объекты категорически запрещено, так как это может быть опасно.