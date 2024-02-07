В Гродно судят директора одного из главных предприятий белорусской оборонки 2 7.02.2024, 9:01

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Фото: СБ

Он возглавлял «Агат — системы управления» всего девять месяцев.

В Гродненском областном суде за взятку судят Николая Васильевича Балигатова, заметило Hrodna.life.

Человек с такими данными — бывший директор ОАО «Агат — системы управления», управленческой компании холдинга «Геоинформационные системы управления».

Предприятие, которое возглавлял Балигатов, занимается преимущественно комплексами управления огнем. Заседание пройдет 12 февраля в Гродненском областном суде.

Николая Балигатова судят по ст. 430 ч. 1 УК «получение взятки» и ст. 424 ч. 3 УК «злоупотребление властью или служебными полномочиями». Судьей на процессе над ним будет Александр Козел.

Николай Балигатов был задержан в апреле 2023 года, до того он возглавлял предприятие всего 9 месяцев.

Предыдущего директора, генерала Геннадия Казакова, арестовали в конце апреля 2022-го и в итоге приговорили к 7 годам колонии усиленного режима по ч. 3 ст. 430 — взяточничество в особо крупном размере.

На смену ему в июле того же года пришел Николай Балигатов, который до того возглавлял одно из предприятий холдинга — «Агат — электромеханический завод».

«Агат» — одно из центральных предприятий белорусской оборонки, занимающееся преимущественно комплексами управления огнем.